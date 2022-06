6 formas de introducir el lujo en tu salón

El escritor estadounidense Edgar Allan Poe escribió: ’A carpet is the soul of the apartment’ o lo que es lo mismo: ’una alfombra es el alma de la casa’ y, como no podía ser de otra manera, lo es también del salón. Su funcionalidad va más allá de aportar calidez al suelo que viste y es que, arquitectos y decoradores consideran las alfombras como productos esenciales para decorar los diferentes espacios del hogar.

El empleo de este tipo de elementos da un toque de distinción al tiempo y, además, te aportará su granito de arena a tu proyecto de conseguir un salón de lujo. Y es que las alfombras transmiten emociones. Su belleza, colores, texturas, diseños.., tienen ese carácter de antaño, la magia que les confiere el hecho de haber acompañado al hombre desde la prehistoria por tratarse de un elemento cuya fabricación, a día de hoy, sigue manteniendo en muchos casos, técnicas ancestrales.