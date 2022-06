Pasillos ¡7 ideas extraordinarias para decorarlos!

El pasillo es un espacio maravilloso para establecer esa estantería que no te cabe o no te cuadra estéticamente en otra zona de la casa. Puedes comprar el mueble para los libros o si tienes la oportunidad, hacer una de obra como ésta que ves en la imagen: ¡todo un lujo! No sólo conseguirás aunar y tener ordenados todos esos libros que pululan por tu casa, también lograrás que tu pasillo se convierta en una zona muchísimo más bonita, más transitada y sobre todo, mucho más útil. ¿Te animarías a poner en marcha esta magnífica idea?