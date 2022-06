Claves para que el jardín forme parte de tu casa

También es posible que nuestro jardín se reduzca a un diminuto espacio entre las alas de la vivienda, donde la luz no da abundantemente. Y por si fuera poco, no somos grandes amantes de las tijeras de podar ni de la azada, es decir, no nos motiva especialmente la jardinería. Eso no significa que no podamos crear allí un lugar propicio para el relax, para colocar una tumbona y pasar las tardes dejando pasar el tiempo mientras nos da el aire que refresca nuestros propios pensamientos. Ese pequeño espacio se puede aprovechar para crear un jardín con plantas de rocalla, no excesivamente exigentes con los cuidados ni con el agua, rodeadas de corteza o gravilla, y unas grandes losas a modo de sendero. Un lugar ideal para estar a solas con uno mismo y con sus pensamientos. Nuestro jardín zen que se convierte en nuestra particular sala de pensar que a veces echamos tan en falta en los pisos pequeños.