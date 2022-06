Decora tú mismo tu casa

Do it yourself, o sea, hazlo tú mismo. Muchas de las ideas que aquí te aportamos no requieren de una grandísima habilidad manual, ni de una caja de herramientas inmensa, ni siquiera de excesiva experiencia. Solo son unas cuantas ideas irrepetibles e inspiradoras, porque la decoración que hagas tú mismo en tu casa, sea única, aunque repitas ese elemento cuando te lo pida un amigo o familiar, jamás será igual. Ese ese el encanto respecto al resultado final, aunque posiblemente lo más interesante sea el proceso de creación. Toma buena nota de estas ideas para decorar tú mismo tu casa, inspírate y atrévete a realizar tus propios trabajos.