Trucos para que tu salón sea más acogedor

Algo que a muchos nos encanta tener en casa son plantas. No tenemos que llenar el salón hasta que parezca Parque Jurásico , pero poner algunas plantas de temporada distribuidas por la estancia o bien en un rincón, es una idea que nos apasiona. Además no sólo son un elemento decorativo fantástico, si no que también pueden ayudarnos con la imagen de nuestro salón que proyectamos: mucho más natural y cercana. ¡Ah! Y no es lo mismo elegir una planta colgante para colocarla en espacios altos y que caiga hacia el suelo, que elegir una planta de crecimiento completamente vertical, que proporciona precisamente esa sensación de altura y espacio. Si lo que queremos es simplemente introducir colorido, elegiremos plantas de flores llamativas. ¿Cuál pondrías tú en tu salón?