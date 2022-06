Nuevas tendencias de decoración sostenible: cajas de fruta

Si tras la decoración con palets pensabas que ya lo habías visto todo, estabas equivocado. Las nuevas tendencias de diseño y reciclaje se han fijado en un nuevo producto de almacenamiento industrial: las cajas de madera. Si antes solo nos servían para almacenar fruta o para guardar vinos, las cajas de madera que tantas veces hemos visto tiradas en los contenedores son hoy el no va más de los rastros y los mercadillos de pulgas.

Las cajas de madera han entrado en nuestras casas y vienen para quedarse. Transformadas en cajones, estanterías o hasta en mesillas de noche se han convertido en un elemento imprescindible para los hogares más eco y en el material preferido de todos aquellos que han hecho del Do it yourself su afición favorita. Si aún no has descubierto esta tendencia, es hora de que conozcas algunas de las propuestas que nos traen los diseñadores de Ecodeco Mobiliario para hacer con las cajas de frutas.