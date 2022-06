5 ideas con textiles para terminar el invierno

Cuando estábamos ya seguros de que el invierno había terminado y de que la primavera nos estaba esperando a la vuelta de la esquina vuelve la lluvia y el tiempo desagradable. Intentemos ser positivos, no se quedará mucho tiempo y pronto estaremos paseando por nuestras ciudades sin necesidad de llevar el paraguas a cuestas. Mientras tanto procuremos no ponernos negativos y sacar los aspectos agradables de los días desapacibles. ¿No se os ocurre nada ahora mismo? ¿Qué nos decís de las tardes arropados en el sofá viendo una película, leyendo un buen libro o simplemente disfrutando de una velada in door de lo más apacible?

Antes de que comencéis a sacar la ropa de la nueva temporada y hagáis sitio en el desván o en el trastero para las mantas y demás textiles de invierno disfrutad, esperemos que por última vez, de todo lo que estos pueden ofreceros. En este libro de ideas hemos hecho acopio de cojines, alfombras y colchas para vuestro hogar.