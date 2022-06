6 ideas con mucho metal

Los loft son tendencia. Estos espacios diáfanos, antiguos almacenes y fábricas transformados en viviendas que nos transportan al centro del Soho neoyorquino son espacios muy demandados hoy en día. Esta tendencia ha hecho muy popular el estilo de decoración industrial en el que acabados toscos y materiales nobles como la madera maciza o el acero adquieren una tremenda importancia.

La mayoría de las casa incluyen diferentes elementos metálicos como grifos, fregaderos, radiadores o bisagras, pero hasta hace muy poco solo los más audaces se atrevían a decorar su hogar basándose en el metal. Hoy estamos viviendo el resurgimiento de este material que ya no es entendido como un elemento frío y vulgar si no como un elemento fuerte, versátil y con carácter. No podemos negar que los productos realizados con latón, bronce, aluminio o acero son piezas imperecederas que no se deterioran con el paso de tiempo y que nunca pasarán de moda.

Hoy hablamos sobre diferentes piezas de mobiliario metálico y os enseñamos diseños en los que el metal cobra un talante cálido gracias a la pintura o a la unión con otros materiales.