7 Consejos ESENCIALES para amueblar tu primer apartamento

Si hay algo que entorpece más la ilusión del primer apartamento, esa es la mudanza. No es nada fácil envolver todas tus pertenencias en cajas bien organizadas, pero con paciencia anota en un papel las diferentes categorías que se te vayan ocurriendo y recurre a un gran soporte para no dar pie al caos: las etiquetas. Ve etiquetando cada uno de tus objetos que desees llevarte según lo anotado, y a continuación sólo tendrás que ir introduciéndolos en cajas. No te olvides de poner lo más pesado al fondo y lo frágil encima, y trata de evitar las prisas: te pueden jugar una mala pasada a la hora de organizar y no olvidarte de nada. Recuerda también apartar lo necesario (como lo básico de higiene, un pijama y ropa limpia) para que no te veas en el apuro de tener que abrir de nuevo las cajas para buscar lo que te hace falta para el día anterior y posterior a la mudanza.

Siguiendo estos tips, no habrá agobios posibles a la hora de independizarte.