Almacenamiento en dormitorios: 5 maneras de solucionarlo

Reciclar piezas antiguas no solo está muy de moda en el mundo del diseño industrial estos días, también supone una manera barata y sostenible de amueblar tu casa. Saudade, en castellano nostalgia, es el nombre de la empresa que nos presenta hoy este dormitorio, donde el almacenamiento se ha convertido en protagonista. Piezas antiguas, diferentes y recicladas habitan en este dormitorio de estilo vintage. Encontramos a la derecha una estantería abierta hasta el techo empleada para guardar la ropa y los zapatos. Para acceder a las baldas superiores se hace uso de una escalera plana de madera. Sin embargo, no es la única que encontramos en el dormitorio. Otra de pintor colocada junto a la cama se convierte en una original estantería para almacenar nuestros pequeños objetos personales. En la pared opuesta, una gran pieza con cajones y estantes hace de gran cómoda y aquí se han colocado los libros. No nos olvidamos de una mesilla de noche, también recuperada de tiempos antiguos, junto a la cama. Todas las piezas tienen materiales y estilos distintos, pero juntas crean una armonía de lo más upcycling en el dormitorio.