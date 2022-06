9 secretos para construir tu casa con poco presupuesto

Las paredes de microcemento son una buena solución, porque es práctica y económica. En general una pared alicatada con un azulejo que ya no es de nuestro agrado, podemos revestirlo con microcemento directamente sobre este azulejo, con un espesor que no supere los 2 milímetros. Este trabajo debes de encomendárselo a un profesional, ya que es mucho más difícil de ejecución que el suelo de cemento alisado. Aunque si eres un manitas y te gustan los retos, también podrás acometerlo informándote bien. Es un revestimiento que no precisa mantenimiento y es muy resistente y duradero; perfecto para decorar el baño.