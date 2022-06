Cocinas pequeñas: Trucos para aprovechar el espacio

¿Y quién dijo que no era buena idea un armario en la cocina? Si hay un mueble conocido mundialmente como el clasificador por excelencia, ese es éste. Y es que con los problemas de espacio y demasiada cantidad de, en este caso, comida no se podía pasar por alto la idea de colocar, en un lugar estratégico y estético de nuestra cocina, este maravilloso invento. Ya no habrá más comidas de cabeza con dónde colocamos el qué para no estropear el efecto visual recogido de esta parte de la casa, sin renunciar a espacio.