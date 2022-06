Casas prefabricadas: 7 consejos antes de comprar la tuya

En contra de lo que pueda parecer, el mantenimiento de las construcciones prefabricadas es similar al de las viviendas tradicionales. Tanto es así que tanto instalaciones eléctricas como fontanería pueden revisarse cada lustro sin que ello desmerezca las prestaciones que ofrecen a los propietarios. Si hablamos de casas de madera es interesante saber que están preparadas para las inclemencias meteorológicas y, en cualquier caso, las empresas distribuidoras de las mismas, ofrecen amplia información al respecto de los tratamientos de la madera. No obstante, si estás pensando en adquirir una casa prefabricada de madera, asegúrate de que no sea en bruto y, si te decantas por una de hormigón, no dejes de consultar si se ha impermeabilizado correctamente.