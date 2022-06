22 ideas geniales para la entrada de tu casa y el pasillo

No nos engañemos, la primera impresión no siempre es la que queda pero, probablemente, da una imagen contra la que resulta difícil luchar. Por eso, la entrada de tu hogar es un espacio especialmente sensible, un área que no hay que descuidar a la hora de trasladar un proyecto decorativo que enamore desde el minuto uno. Lo cierto es que no es necesario realizar grandes inversiones, con frecuencia, basta con añadir ciertos matices o apostar por un cambio más o menos sencillo para transformar por completo el aspecto de esta singular tarjeta de presentación.

Lo mismo ocurre en el pasillo, una zona de tránsito e conexión que muchas veces damos por perdida cuando, en realidad, constituye un espacio más para dejar volar nuestra imaginación en materia de decoración y diseño de interiores.

Porque en homify estamos decididos a no dejar 'huérfano' ningún espacio de tu hogar en lo que a decoración se refiere, te proponemos más de una veintena de ideas inspiradoras para dar con el diseño perfecto para tu entrada o pasillo.