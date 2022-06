Ideas low cost para decorar tu casa

A menudo, las revistas de decoración y los catálogos de moda nos incitan a diseñar nuestras casas tal y como ellos nos las muestran. No es rara la ocasión en la que esa lámpara tan bonita o esas sillas que tanto nos gustan se nos escapan el presupuesto que teníamos para decoración.

Las nuevas tendencias como el vintage, el upcycling o el Do It Your Self (Hazlo tú mismo) apuestan por un diseño mucho más sostenible, por objetos a los que se les alarga la vida o por piezas recicladas. No apoyan el consumismo agresivo y apuestan por un estilo de vida menos material. Estos estilos sumados a tu imaginación y creatividad puede dar como resultado estancias con mucho carácter y espacios rebosantes de personalidad. ¿Quieres una casa diferente que se adapte a un presupuesto ajustado? Si la respuesta es si, no te pierdas las ideas que hemos reunido para ti en este artículo.