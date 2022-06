6 ideas con madera para el dormitorio

En homify no podemos ocultar nuestra debilidad por el estilo shabby chic. No se trata solo del encanto que guardan los viejos muebles, además nos encanta la manera en que este estilo los moderniza y rehabilita, con acabados gastados con los que no se pierde la nostalgia y el romanticismo de muchas de estas viejas piezas.

Por eso, nuestra siguiente propuesta es precisamente un secreter restaurado con mucha delicadeza por Saudade muebles. De por sí, los secreteres son piezas mágicas, llenas de pequeños cajones y escondrijos donde guardar nuestros tesoros más preciados. A este modelo de los años cuarenta o cincuenta se ha pintado de verde agua para posteriormente darle un acabado envejecido que lo convierte en una pieza única.