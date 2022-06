Extraordinarios muebles de jardín hechos con palets

Una de las opciones de muebles con palets que más solemos ver es la del sofá, pero te aseguramos que al ver uno tan sencillo y bonito como este, no podemos cansarnos. Es un palet en el que la madera se ha pintado de blanco pero no de forma completa, si no dejando partes sin cubrir al 100% para lograr ese efecto rústico de la madera algo más desgastada. En este caso se ha decidido contrastar ese blanco con un colchón de base en un gris perla que queda a la perfección si volvemos a decidirnos por añadir unos cojines en el mismo tono que el palet. Pero si quieres dar algo más de vitalidad y energía a esta zona, te recomendamos que combines esa base en color blanco con colores más vivos como azul o rojo. En esta imagen desde luego nos encontramos con un estilo de sofá que dados los añadidos decorativos (como la manta o la tira de luces en color pastel) tiene un look naif que nos apasiona. Un rincón muy acogedor.