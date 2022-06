Increíble loft industrial en Barcelona

La casa se divide en dos pisos unidos no sólo por estas escaleras, también por distintos huecos que nos dejan ver la zona de abajo desde arriba y viceversa (aunque en esta fotografía no se aprecie). En esta zona de pasillo y escaleras cabe destacar el gran partido que se le ha sacado al espacio con esta librería integrada en lo que parece una zona a medio construir . Una zona donde vemos una pared derribada y donde se ha aprovechado ese espacio para dejar un par de vigas vistas en sentido vertical y establecer unas baldas en madera. Un detalle no sólo realmente funcional, también un añadido decorativo perfecto. Tanto el suelo de esta zona como las escaleras, siguen estando hechos con materiales industriales.