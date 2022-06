5 ideas para reutilizar los palets

La moda del Do It Yourself, del reciclaje y del estilo vintage ha recuperado casi del olvido el palet. Este armazón de madera se utiliza ahora como cabecero, como somier o como mueble de almacenamiento. Los tutoriales que nos explican como convertir un viejo trozo de madera en un elemento a admirar abundan y es que la fiebre por los palets, lejos de ser una moda pasajera, parece que viene para quedarse.

Si echamos un vistazo a la historia de los palets, descubrimos que comenzó a utilizarse durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque hay quien afirma que fueron los estadounidenses los primeros en utilizarlos, para otros no está muy claro si fueron los americanos o los europeos. Sea como fuere, los palets fueron utilizados por primera vez para el suministro de las tropas durante la guerra.

Aún hoy en día se utilizan para almacenar y transportar mercancías, pero su uso ha traspasado fronteras y poco a poco se van introduciendo en nuestro hogar. A continuación os mostramos, con la ayuda de nuestros expertos, todo lo que se puede hacer con estas plataformas de madera.