15 preciosas cocinas de melamina ¡económicas y resistentes!

Estás cansado de oír hablar de ellos pero ¿sabes realmente qué significa? ¿conoces sus virtudes? ¿sus aplicaciones en materia de decoración de interiores? Tranquilo, estás en el lugar indicado porque en este libro de ideas te contamos todo lo que necesitas saber sobre este material y ¡con ejemplos de diseños increíbles!

Pero hay que empezar por el principio y el punto de partida no puede ser otro que la presentación oficial de la melamina, un compuesto orgánico combinado con formaldehido que da como resultado la resina de melamina o, dicho e otro modo, un material plástico, duro y resistente al calor habitualmente empleado en el revestimiento de muebles o la fabricación de tableros aglomerados.

Más allá de sus características propias, este material ofrece ciertas ventajas de las que es posible que aún no hayas oído hablar. Su precio es una de ellas, ya que resulta más económico que otros materiales. Sin embargo, su atractivo precio no va en detrimento de su resistencia y es que, en contra de lo que pueda parecer, soportan increíblemente bien todo tipo de inclemencias y agresiones: desde las altas temperaturas al moho pasando por la luz o la presencia de parásitos. Completando el elenco de ventajas no podemos dejar de mencionar su facilidad de limpieza o la variedad de colores y texturas disponibles en el mercado. ¿Qué más se puede pedir? Sí, ejemplos. Aquí tienes una recopilación de 15 cocinas de melamina económicas y hermosas. ¿Preparado?