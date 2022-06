5 cocinas bonitas y baratas que te inspirarán a elegir la tuya

La tendencia minimalista es un buen aliado para abaratar la ejecución de tu cocina. El amueblar un espacio con los mínimos elementos ayuda a que el presupuesto no se dispare. Esto no debe de evitar que el conjunto sea bonito, en este caso los muebles bajos se han elegido en un tono gris claro, los cuales no tienen ningún tipo de decoración. La encimera con su fregadero empotrado y el empanelado hasta el vierteaguas de la ventana corrida se han acabado con una pintura epoxi. No existen muebles altos, lo que se ve en color blanco es el cerramiento exterior sobre el dintel de la ventana.