7 soluciones de almacenamiento para casas pequeñas

Preparar platos suculentos no es producto de magia, sino de mucha paciencia y una distribución práctica donde las haya. Pero no nos engañemos, las cocinas pequeñas siguen siendo la habitación de casa donde solucionar el problema de almacenamiento puede convertirse en una verdadera tarea de locos. Cuando el espacio es reducido, muchas veces nos animamos a aplicar aquí también el open concept y abrirla al salón. De esta manera sumamos en capacidad, y eliminamos la sensación de agobio que los espacios pequeños pueden llegar a producir. Si, por el contrario, tu cocina se ha reducido a una sola habitación cerrada, es importante aprovechar paredes y esquinas introduciendo un mobiliario práctico y especialmente funcional. Recuerda que en toda cocina, más grande o más pequeña, el caos y el desorden están a la orden del día. Desde homify apostamos por el diseño de este pequeño armario alacena en madera natural firmado por la casa Mocolocco. Un buen ejemplo de que la falta de espacio no tiene por qué ser motivo para renunciar a los muebles de toda la vida.