7 claves para una INSUPERABLE decoración escandinava

El interiorismo nórdico basa sus esencia en la búsqueda inefable de luz, esa que tanto se echa de menos en cuanto salimos de tierras mediterráneas. No obstante, su naturaleza imparcial, si hablamos de diseño, nos ha permitido adaptarlo a espacios dentro de cualquier punto geográfico, respetando su decálogo básico, por supuesto. Pero, ¿cuáles son esas reglas de oro que no podemos pasar por alto? Decoración con blancos, espacios abiertos y optimizar el paso de luz son las claves principales, pero ni mucho menos las únicas. A lo largo de este libro de ideas queremos responder a esta cuestión a través de maravillosos escenarios de estética escandinava, y de paso, descubrirte otro concepto que lejos dista de ser frío o poco acogedor. Reservado para todos los amantes de una estética ligera y resplandeciente, he aquí las 7 claves del interiorismo nórdico.