Ideas para una terraza rústica con asador (que vas a querer tener)

Comenzábamos este libro de ideas hablando de la importancia de las dimensiones para elegir la parrilla o asador perfectos para la terraza. No obstante, la escasez de metros no es sinónimo de tener que renunciar a su instalación y, si no, mira lo bien que se acopla el asador en esta pequeña terraza conectada con el interior de la casa que, para evitar humos y olores, dispone de un tiro de campana y ventilación cuidadas.