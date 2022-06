Moderna y maravillosa: ¡esta casa te va a gustar!

La modernidad traspasa el umbral de la puerta de esta casa a la que no falta detalle. El comedor no es sino el reflejo de esa contemporaneidad que ya anticipaba la fachada. El esquema cromático de la sala se refuerza con la incorporación de texturas diferentes y materiales varios que aportan un toque de singularidad único. El rojo vuelve a ser protagonista en contraposición al gris. No faltan en la escena detalles de carácter en forma de mobiliario. Las sillas transparentes y tapizadas son una muestra más del estilo propio del proyecto.