10 fabulosos diseños de lavabos de cristal

Si te has decidido por un lavabo de cristal pero los de sobre encimera no te acaban de convencer, una buena alternativa son los diseños que utilizan también este material en la encimera. Los lavabos integrados contribuyen a crear espacios visualmente limpios y se integran bastante bien dentro de la estética de cualquier baño. Si además, como en la fotografía, has seguido una decoración neutra, este elemento puede convertirse en el encargado de aportar la nota de color.