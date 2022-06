Cómo hacer más atractiva tu casa para la venta

Hubo un tiempo no muy lejano en nuestro país en el que comprar o vender una casa era tan fácil que todos nos animamos a hacerlo. No había problema. Ponías el cartel de Se vende en la ventana y llovían las ofertas. No ha pasado mucho tiempo desde entonces, sin embargo, parece que aquello hubiera ocurrido en otra galaxia muy alejada de aquí. Hoy en día, y a pesar de la tímida recuperación que algunos auguran, vender una vivienda se ha convertido casi en misión imposible. Tardamos un 33% más de tiempo en deshacernos de nuestra casa que hace diez años y el proceso puede llegar a ser tan desesperante que en homify hemos decidido darte algunos consejos para que hacerlo no se convierta en una pesadilla interminable.

Uno de los más importantes pasa por mejorar el aspecto de tu vivienda y en ese caso, nunca está de más echar mano de los profesionales: las empresas de home staging se dedican a realizar sencillos proyectos de decoración que cambian la imagen de tu casa, haciéndola más atractiva a compradores y arrendatarios. Veamos algunos ejemplos de cómo trabajan estos profesionales y de los increíbles resultados de sus trabajos: