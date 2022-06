Construyeron su propia terraza: ¡Quedó maravillosa!

Tienes una casa fabulosa. Pero lo único que le falta es una terraza. No te preocupes, en este artículo te vamos a enseñar cómo diseñar y construir una terraza de ensueño. Aunque somos conscientes de la dificultad que esto conlleva y no te proponemos que lo hagas por tus propios medios. Los pasos que te marcamos a continuación, te pueden servir para que, contratando los servicios profesionales de albañiles y carpinteros, puedas realizar el seguimiento de los trabajos según el guión establecido. No nos atreveríamos a proponerte un trabajo de tal magnitud sin la información y la preparación adecuadas. Pero sí darte las pistas suficientes como saber qué se traen entre manos los expertos encargados de la obra. ¡Sorpréndete!