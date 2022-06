7 revestimientos con color para el cuarto de baño

Pintar las paredes del baño es sin duda una de las opciones más sencillas. Hoy en día, con los acabados impermeables que existen, no debemos tener miedo a que no aguante la humedad de este tipo de habitaciones. Además podemos utilizar cualquier color que nos apetezca, como en este cuarto de baño, donde unos sanitarios de fantasía necesitaban un revestimiento tan llamativo como ellos: el rojo, por supuesto, no pasará desapercibido.