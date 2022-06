Antes y después: ¡4 cocinas reformadas fabulosamente!

La cocina es más que el lugar que utilizamos para preparar la comida de manera rutinaria y, cada día más, se convierte en un espacio para la creación y el disfrute, para cocinar e incluso degustar sabrosos platos. Algunas cocinas pueden reservar un espacio para desayunar a diario, para comidas informales o para compartir un buen aperitivo, convirtiéndose casi en un segundo comedor o en una sala de estar alternativa. Por todo ello su diseño se cuida cada día más y ya no solo importa que sea funcional sino que también la estética se convierte en esta estancia en algo fundamental para acompañar a la experiencia culinaria. Por supuesto, dada vez se piensa mejor en cómo organizar una cocina para que permita trabajar en ella con orden, teniendo todo a mano, incorporando nuevos elementos que nos facilitan no sólo la tarea de cocinar sino también la posterior de limpieza. Así que,si estás pensando en renovar tu cocina para que se parezca a este espacio moderno del que hablamos, seguro que no te arrepentirás; ganaras en confort y en calidad de vida como ha sucedido en estas cuatro viejas cocinas que te presentamos a continuación. Tomo buen nota y adelante!