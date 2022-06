Consejos prácticos para diseñar cocinas

¿Pensando en reformar la cocina? Antes de comenzar a elegir revestimientos o pavimentos no está de más plantearse si nuestro diseño es el adecuado. Muchas cocinas no están bien optimizadas y a través de algunos cambios podrían sacar más partido del espacio en el que se encuentran. Si es este vuestro caso, que no cunda el pánico, hoy en día tenemos una gran oferta de soluciones que pueden adaptarse a cada caso en concreto convirtiendo las cocinas en lugares más cómodos, funcionales y bellos.

En este libro de ideas recogemos hoy 6 consejos prácticos para ganar espacio, distribuirlo correctamente o mejorar el estilo de nuestra cocina.