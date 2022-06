Ideas modernas para los textiles del dormitorio

Una variación, pero a lo grande, del cojín es el puf. Estos asientos no solo crearán un rincón de relax en el dormitorio fuera de la cama, sino que además le aportarán un toque desenfadado a la habitación. Y es que el dormitorio moderno es un lugar que se habita también durante el día, y no solo por la noche. De cuadros, liso, con estampados florales o de rayas, como en el caso de este modelo de 1Tapiza, un puf es una manera estupenda de transformar tu dormitorio. Además, una vez que lo pruebes ya no querrás -ni podrás- deshacerte de su abrazo.

Si te ha interesado este artículo, te recomendamos estos dos libros de ideas:

- Tendencias textiles para el invierno: huyendo del gris en el dormitorio

- 7 alfombras para 7 estilos