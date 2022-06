Top 5: 7 casas de madera de una y dos plantas al alcance de todos ¡y más!

El dormitorio es el lugar más íntimo y privado de la casa. Donde al final de cada jornada nos confiamos al sueño y al descanso. Es la última imagen con la que nos despedimos del día y la primera que vemos al día siguiente. Se dice que pasamos casi un tercio de nuestra vida durmiendo, y aunque no seamos conscientes de ello en ese momento, mejor si lo hacemos en un lugar cómodo, atractivo y acogedor.

El elemento más importante de un dormitorio es la cama, y de ella, lo más importante aún, es lo que no se ve: su comodidad. Esto no lo podemos comprobar mediante imágenes pero sí, la combinación de la ropa de cama, la conjunción con los muebles y la combinación con el juego de cortinas; otros elementos que también harán de nuestro dormitorio un lugar acogedor. ¿Quieres ver unas cuantas ideas para el dormitorio de tus sueños? ¡Vamos a ello!

17 fantásticas ideas para tu dormitorio sea bonito y acogedor