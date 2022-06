9 ideas con estilo rústico que harán que tu casa sea increíble

No solo de interiores vive la decoración, los espacios exteriores también reclaman nuestra atención. Una sencilla pérgola, detalles en hierro forjado y un entorno que transmite el calor de antaño son suficientes para crear un espacio rústico que no renuncia a cierto aire de modernidad. Su presencia se hace patente a través de un mobiliario que no desentona con el conjunto pero deja claro que la escena tiene tintes contemporáneos.