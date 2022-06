Antes y después: 5 dormitorios con una transformación fabulosa

¿Alguna vez imaginaste un dormitorio que compartiera función con la cocina o el baño? No sabemos muy bien a qué responde este diseño pero todo apunta a que este dormitorio había terminado por convertirse en una especie de trastero. La heterogeneidad de los elementos no hace sino reforzar esta percepción del ambiente que, de otro modo, no tendría demasiada razón de ser.