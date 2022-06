15 puertas de exterior que provocarán la envidia de tus vecinos

Las puertas exteriores de entrada a la casa, el jardín, el patio o el garaje son el primer paso para marcar la concordancia estilística entre el interior y el exterior de la casa. Si el estilo minimalista moderno es el que reina en el interior puedes perpetuarlo desde la puerta de entrada. Sucederá del mismo modo si el estilo es nórdico, rústico o funcional.

No solo tendrás que decidir el estilo, también el material: madera y metal combinadas con cristal, suelen ser los más elegidos comúnmente. No olvides asegurarte de que el tuyo tenga un buen aislamiento térmico, recuerda que a no ser que tengas doble puerta, necesitarás una puerta exterior que sea un hermético cerramiento.