5 estilos de comedor con mucho diseño

Lo vintage es tendencia, por eso no podíamos resistirnos a colar en esta lista un comedor con este estilo. Y es que usar antiguos muebles, sillas sacadas de los mercadillos de pulgas o mesas con materiales reciclados son lo último en decoración. Tienen un aire romántico y nostálgico y resultan siempre muy acogedores. Para mostrároslo hemos escogido un comedor que no pertenece a una casa, sino al restaurante The Blue Coffee, diseñado por Francisco Segarra. Aquí se ha cuidado hasta el último detalle, incluidas las lámparas que han sido recuperadas de viejas fábricas textiles.