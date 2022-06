15 ideas para iluminar tu baño y se vea maravilloso

Muchas veces, en el baño, necesitamos una iluminación que nos guíe en nuestras visitas nocturnas, sin desvelarnos del todo. La luz de los espacios es extremadamente importante en interiorismo, por lo que no va a ser menos en los baños. A pesar de ello, hay que saber combinar la luz y la ausencia de la misma para que un espacio sea totalmente funcional y bonito. Por esto, te mostramos el ejemplo de la imagen: una luz en una candileja del techo, que nos va a dar iluminación de ambiente para esos momentos en los que la luz no es totalmente necesaria, si no todo lo contrario. Además es un muy buen tipo de iluminación para que tu baño luzca moderno y precioso.