12 costumbres que hacen que tu casa se vea sucia y desordenada

El lavabo es uno de los elementos más usados a lo largo del día y por toda la familia. Pero, ¿cuántos de vosotros lo limpiáis cada vez que lo usáis? Fíjate que al abrir el grifo o al lavarte los dientes has dejado el lavabo y el espejo manchados con pequeñas motitas de agua o pasta de dientes. No te costará nada limpiarlo y al siguiente que pase no le dará impresión de estar en un espacio sucio.