14 formas para que vuelvas a apasionarte por tu casa

Seguimos hablando de paredes, puesto que una manera de personalizar el espacio y modificarlo a tu antojo es a través de murales fotográficos. PIXERS presenta un amplio catálogo con el que no solo decorar a tu antojo tu hogar, sino con el que echar al olvido los tiempos cuando la pintura era la única herramienta para cambiar el aspecto del espacio. Con el material Pixerstick autoadhesivo no solo puedes personalizar las paredes, vistiéndolas con los fotomurales impresionantes, sino también darles un nuevo look a las puertas, armarios o mesas.