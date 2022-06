Canapés abatibles: ¡espacio extra para tu dormitorio!

Los dormitorios, como la mayoría de las estancias de la casa, no siempre son todo lo grandes que nos gustaría. Dependiendo del tamaño que tenga el dormitorio, de nuestros hábitos, aficiones y modo de vida, el espacio del mismo podrá albergar otras funciones: un rincón de lectura, un espacio para trabajar, una zona para escuchar música y evadirnos de todo, etc. pero lo que desde luego es inseparable del dormitorio es la presencia de una cama donde reponer fuerzas para enfrentarnos al día a día. Esto implica que si tenemos un dormitorio que no es demasiado grande, casi todo el espacio de éste será consumido por la cama ¿Qué hacemos, entonces, con todas las cosas que necesitamos tener el dormitorio: ropa de cama, complementos, etc.? Afortunadamente, los profesionales del diseño de muebles y de la decoración son conscientes de los problemas de espacio que existen en las viviendas actuales y no dejan de agudizar el ingenio para ofrecernos nuevas alternativas que se adapten a nuestras necesidades.

Uno de estos muebles que pueden servirnos como perfecto comodín para luchar contra la falta de espacio son las camas con canapés abatibles, que nos ofrecen un valioso espacio de almacenamiento que nos será de gran ayuda para salir victoriosos cuando nos enfrentamos al desafío de amueblar un dormitorio pequeño. Te mostramos algunos dormitorios que incorporan estilosas camas con canapés abatibles.