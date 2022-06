Ideas de diseño para cocinas pequeñas

¿Te imaginas una cocina dentro de un armario? En este proyecto de mini apartamento se ha hecho posible. Al otro lado de las puertas lacadas en blanco se encuentra esta completa y moderna cocina, donde no falta de nada. Una solución sorprendente y original para aquellos que no tienen otro remedio que integrar la cocina en el salón pero que no quieren que esta se encuentre presente todo el rato en la sala de estar.