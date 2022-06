12 ideas fantásticas para tener el cuarto de lavado perfecto

Si no dispones de demasiado espacio no tiene por qué suponer que tu cuarto de lavado se convierta en un espacio lúgubre o poco amigable. Incluso una pequeña habitación alargada como esta puede convertirse en una atractiva lavandería a la que no falta detalle. Solo necesitas poner un poco de atención a la distribución y seguro que todas las piezas encajan. Es muy importante los colores que uses, te recomendamos colores claros como los de la imagen.