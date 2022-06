La Pequeña Reforma que dejó irreconocible este Apartamento en Pamplona

Marisa, la propietaria de este apartamento en Pamplona, ya no vivía en él desde hacía un tiempo. Amplio, de cuatro dormitorios y con una terraza perfecta para tomar el café, se había puesto en alquiler desde hacía un año sin ningún éxito. Quizá su diseño, su mobiliario, sus colores o su estética en general no resultaba atractiva a aquellos que buscaban montar un hogar en una vivienda de alquiler. El problema se puso en manos de Inmobiliario – Home Staging, quienes a través de una intervención mínimo consiguieron darle un aspecto más atractivo. El resultado no solo gustó a Marisa, también a los que a las dos semanas alquilaron el piso. Lo recorremos a través de la siguiente selección de fotografías detallando los cambios.