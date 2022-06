Pasillos: ideas de decoración para este lugar de paso

Lugares de idas y venidas, los pasillos son los grandes olvidados de la decoración. Quizá porque muchas veces su fisonomía larga, oscura y estrecha no nos inspira demasiado, quizá porque primamos su funcionalidad por encima de otros detalles, quizá porque al no tratarse de una habitación por la que solo pasamos, sin quedarnos mucho tiempo en ella, no le damos suficiente importancia.

Sea como fuere, en homify queremos romper una lanza a favor de la decoración de los pasillos y reivindicar la importancia de esta estancia y la necesidad de embellecerla, utilizarla y sacarle provecho. Por eso hemos elaborado este libro de ideas, en el que os mostramos algunas sugerencias sobre qué hacer con nuestro pasillo. Ideas de decoración que convertirán a este espacio en mucho más que un simple lugar de paso.