Cojines para sillas: diseño y confort en nuestras posaderas

Si ya hemos visto en otros libros de ideas como el diseño de sillas merece un trato aparte en el mundo de la decoración y existen muchísimos expertos tanto en diseño de muebles como en decoración dedicados en cuerpo y alma a este no tan nuevo arte que no deja de sorprendernos, no podíamos dejar de lado y olvidarnos de su más importante complemento: el cojín. No solo para aportarnos comodidad, si no para dar un toque diferente a nuestras sillas, e incluso en algunas ocasiones para cambiar completamente una estancia con un toque diferente y lleno de color.

Comodidad, diseño, color y texturas se mezclan en el arte de la confección de cojines para conseguir toda una variedad de elementos que combinan con nuestras sillas y ensalzan su belleza para deleite de nuestras posaderas. En este libro de ideas, os ofrecemos una bellísima colección de estas maravillas del diseño y el confort.