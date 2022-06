Chimeneas de etanol, calor limpio y eficiente

Recapitulando, las chimeneas de etanol ofrecen una serie de ventajas a tener en cuenta a la hora de decidirte por uno u otro sistema para caldear tu hogar. Son sencillas de instalar ya que no requieren de ningún tipo de obra de albañilería y, gracias a ello, existen multitud de diseños en el mercado aptos para todos los gustos. Tienen un gran poder calorífico al tiempo que respetan el medio ambiente y, además, la combustión no produce nada de humo, son fáciles de limpiar y mantener ya que no producen ceniza ni polvo y son seguras.

Si, pese a todo, prefieres el método tradicional de leña, siempre puedes buscar diseños modernos y atrevidos, alternativos a los tradicionales, convirtiendo tu zona de calor en un ejemplo de diseño.