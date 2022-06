10 trucos de decorador para que tu casa parezca más grande

Tengan las dimensiones que tengan, la iluminación es un factor determinante en cualquier proyecto decorativo que se precie. Tanto es así, que a la hora de plantear el diseño que quieres para tu hogar has de prestar una atención especial a este capítulo. La luz natural suele ser sinónimo de espacios que transmiten amplitud pero, si las posibilidades a este respecto son limitadas, no olvides incluir los sistemas de luz artificial necesarios para crear espacios acogedores que no agobien por la oscuridad.