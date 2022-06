10 buenas ideas para utilizar el jardín en otoño

¿Por qué renunciar a un jardín florido y hermoso con la caída de la hoja? En el ecuador de nuestro repaso a las ideas para utilizar el jardín en otoño no podía faltar un capítulo dedicado a la jardinería. Alhelíes, caléndulas, coles ornamentales, margaritas o pensamientos son solo algunos ejemplos de flores que, a lo largo de toda la estación otoñal, pueden vestir tu jardín acompañando los tonos ocres y anaranjados propios del otoño. Si aún no te has puesto manos a la obra coge pala y rastrillo y deja que un manto de flores le de un toque de color a tu jardín.