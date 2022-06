12 ideas totalmente originales para tu dormitorio

Más allá de los materiales, distribución e, incluso, las propias piezas del mobiliario, existen ciertos detalles que no has de descuidar a la hora de dar vida a tu dormitorio. Los textiles, ya sea en forma de colchas, edredones, cojines y similares, son unos de esos matices que pueden suponer la diferencia entre el éxito o el fracaso de un diseño y, por tanto, no debes descuidar su atención.